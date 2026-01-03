МИД РФ призвал внести ясность в ситуацию с "вывозом" Мадуро
11:35
обновлено 11:44
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Москва призывает незамедлительно внести ясность в ситуацию с "вывозом" из Венесуэлы президента республики Николаса Мадуро и его жены. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В дипведомстве уточнили, что встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США насильно вывезены из страны. В МИД РФ призвали внести ясность в ситуацию.
Насильственный вывоз из Венесуэлы Мадуро, если он действительно имел место, является неприемлемым посягательством на суверенитет республики, уважение которого является ключевым принципом международного права, говорится в заявлении МИД.