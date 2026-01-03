Каллас: ЕС призывает к сдержанности в ситуации с Венесуэлой

Глава евродипломатии отметила, что сообщество ранее неоднократно настаивало на "недостаточной легитимности" президента республики Николаса Мадуро

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Isabel Infantes/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Евросоюз призывает к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы и придерживается мнения, что президент республики Николас Мадуро "не имел достаточной легитимности". Об этом написала в X глава евродипломатии Кая Каллас после беседы с госсекретарем США Марко Рубио.

"Я поговорила с госсекретарем Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе. ЕС пристально следит за ситуацией", - сообщила она, подчеркнув, что сообщество ранее неоднократно настаивало на "недостаточной легитимности Мадуро". "Принципы международного права и Устава ООН должны соблюдаться, мы призываем к сдержанности", - заключила Каллас.

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что США не информировали страны ЕС и НАТО о своих планах в отношении Венесуэлы.