Лидер Компартии Франции: ударами по Венесуэле Трамп объявил войну суверенным народам

Фабьен Руссель отметил, что действия американцев идут вразрез с международным правом и выступил за освобождение похищенного президента республики

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, санкционировав удары по Венесуэле и похищение ее лидера Наколаса Мадуро, фактически объявил войну всем свободным и суверенным народам и государствам во всем мире. Такое мнение выразил национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель.

"Объявляя войну Венесуэле, похищая ее президента и его жену, Трамп объявляет войну всем свободным народам и суверенным государствам. Вся Латинская Америка находится под угрозой", - написал он в X.

Политик подчеркнул, что действия американцев идут вразрез с международным правом и выступил за освобождение похищенного президента Венесуэлы. По его мнению, "единственная мотивация Трампа - это нефть и полезные ископаемые". Он также призвал руководство Франции инициировать совещание в Совете Безопасности ООН в связи с последними событиями и призвал сторонников организовать манифестацию в Париже.