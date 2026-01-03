CARICOM: ситуация с Венесуэлой вызывает серьезную озабоченность

Лидеры стран Карибского сообщества активно следят за ситуацией, говорится в заявлении объединения

Редакция сайта ТАСС

АВАНА, 3 января. /ТАСС/. Лидеры стран Карибского сообщества (CARICOM) провели заседание после ударов США по Венесуэле и заявили, что ситуация вызывает серьезную озабоченность, а также может иметь последствия для соседних государств.

"Главы правительств CARICOM провели заседание рано утром 3 января после сообщений о военных действиях в Венесуэле. CARICOM активно следит за ситуацией, которая вызывает серьезную озабоченность в регионе и может иметь последствия для соседних стран", - говорится в заявлении объединения.

В настоящее время в состав CARICOM входят 15 государств и территорий Карибского бассейна и Центральной Америки. Помимо основателей объединения Барбадоса, Гайаны, Тринидада и Тобаго и Ямайки, это Антигуа и Барбуда, Багамы, Белиз, Гаити, Гренада, Доминика, Монтсеррат (владение Великобритании), Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Суринам.