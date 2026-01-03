Слуцкий: ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совбеза ООН

Лидер ЛДПР отметил, что международное сообщество должно пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Военная операция США против Венесуэлы и захват президента страны Николаса Мадуро требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН, международное сообщество должно пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации. Об этом заявил ТАСС глава комитета по международным делам ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН. Международное сообщество должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации", - сообщил Слуцкий.

Он также заявил, что военная операция США против Венесуэлы является военной операцией по смене "неугодного" США "режима".

"Удары по Венесуэле - военная операция по смене "неугодного" США "режима". Вашингтон "расчехлил" доктрину Монро, действуя по "праву силы" в нарушение "силы права", - сообщил Слуцкий.

Все разговоры о борьбе с наркокартелями оказались предлогом для свержения законно избранной власти в Боливарианской Республике, отметил он. "Зачем, если верны сообщения из Каракаса, было бомбить здания министерства обороны, парламента, мавзолей Уго Чавеса, военные и нефтяные объекты страны?" - добавил Слуцкий.