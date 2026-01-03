Меланшон: атака США на Венесуэлу имеет целью захват ее месторождений нефти

Основатель левой французской партии "Неподчинившаяся Франция" отметил, что на фоне других мировых конфликтов "вторжение вновь стало обычным явлением"

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Действия США в Венесуэле направлены на захват нефтяных месторождений и являются очередным шагом на пути уничтожения остатков международного порядка. Такое мнение выразил основатель левой французской партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"США Трампа захватывают нефть Венесуэлы, нарушая ее суверенитет с помощью военной интервенции в духе прошлого века и отвратительного похищения президента Мадуро и его супруги. Наркотрафик теперь служит предлогом для империи и ее политических и медийных агентов, чтобы уничтожить то, что осталось от международного порядка, свободного от закона сильнейшего", - написал он в X.

Политик отметил, что на фоне других мировых конфликтов "вторжение вновь стало обычным явлением" и выразил обеспокоенность в связи с "угрозой для всего мира". Он также указал на отсутствие какой-либо официальной реакции со стороны французского руководства.

"Кто-нибудь, разбудите [президента Франции Эмманюэля] Макрона. Французской Республике пора бы осудить нападение на Венесуэлу. Не бывает хорошего вторжения, только плохие", - заявил он. "Риторика Франции не должна подстраиваться под обстоятельства и должна быть последовательной в том, что касается принципов международного права", - добавил политик.