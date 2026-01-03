Чили осудила удары США по Венесуэле

Президент страны Габриэль Борич призвал к поиску мирного решения

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 3 января. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич заявил, что его страна решительно осуждает удары США по Венесуэле, и призвал к поиску мирного решения.

"Как правительство Чили, мы выражаем нашу обеспокоенность и осуждаем военные действия Соединенных Штатов, происходящие в Венесуэле, и призываем к поиску мирного решения серьезного кризиса, охватившего страну", - написал Борич в X.

Он подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован путем диалога, а не насилия и иностранного вмешательства.