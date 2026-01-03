Президент Колумбии призвал провести заседание ООН из-за бомбардировки Каракаса

Густаво Петро сообщил, что по столице Венесуэлы был нанесен ракетный удар

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро призвал срочно провести совещание ООН и Организации американских государств (ОАГ) в связи с бомбардировкой столицы Венесуэлы.

"В данный момент бомбят Каракас. Объявляется тревога для всего мира: на Венесуэлу совершено нападение", - написал он в X.

По словам Петро, по столице Венесуэлы был нанесен ракетный удар. "ОАГ и ООН должны немедленно собраться", - добавил он.