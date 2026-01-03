Журналист Оздемир: при ударах по Каракасу повреждены вышки связи

Происходят отключения электричества, сообщил журналист

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. В результате ударов по столице Венесуэлы и окрестностям были повреждены вышки связи, происходят отключения электричества, население предпочитает укрываться в домах. Об этом сообщил в прямом эфире турецкого телеканала Sözcü работающий в Каракасе журналист Мустафа Оздемир.

"В ходе ударов были повреждены вышки связи, потому сейчас со связью проблемы. Также в различных районах столицы происходят массовые отключения электричества. В самом городе и окрестностях ударам подверглись как минимум четыре района. По поступающим сведениям, это военный комплекс Фуэртэ-Тиуна, районы Лас-Аджунтас, 23 января, а также Ла-Гуайра на побережье Карибского моря" - сообщил журналист, вышедший в эфир из Каракаса.

Он также отметил, что массовой паники в Каракасе пока не наблюдается, люди "предпочитают оставаться в своих домах, но очень напуганы".