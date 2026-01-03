ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреУдары США по Венесуэле

Венесуэла запросила срочное заседание СБ ООН из-за агрессии США

Глава МИД республики Иван Хиль Пинто отметил, что "никакая трусливая атака не сможет противостоять силе этого народа, который выйдет победителем"
Редакция сайта ТАСС
10:48
обновлено 10:57

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Венесуэла запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с агрессией США против Каракаса. Об этом сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

Читайте также

Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"В ответ на преступную агрессию, совершенную правительством США против нашей страны, мы запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН, органа, ответственного за соблюдение международного права. Никакая трусливая атака не сможет противостоять силе этого народа, который выйдет победителем", - написал он в своем Telegram-канале.  

СШАВенесуэла