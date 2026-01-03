Венесуэла запросила срочное заседание СБ ООН из-за агрессии США

Глава МИД республики Иван Хиль Пинто отметил, что "никакая трусливая атака не сможет противостоять силе этого народа, который выйдет победителем"

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Венесуэла запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с агрессией США против Каракаса. Об этом сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"В ответ на преступную агрессию, совершенную правительством США против нашей страны, мы запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН, органа, ответственного за соблюдение международного права. Никакая трусливая атака не сможет противостоять силе этого народа, который выйдет победителем", - написал он в своем Telegram-канале.