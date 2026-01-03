Исполнительный вице-президент Венесуэлы призвала граждан защитить суверенитет страны

Делси Родригес отметила, что народ республики "должен мобилизоваться для защиты самого священного, что может иметь страна, - права на независимость"

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала граждан защитить суверенитет страны и природные ресурсы.

"Народ Венесуэлы в условиях полного национального единства должен мобилизоваться для защиты своих природных ресурсов. Но он также должен мобилизоваться для защиты самого священного, что может иметь страна, - права на независимость, права на будущее, права иметь свободную родину без какого-либо внешнего диктата, без превращения нас в чью-либо колонию", - сказала она в эфире телеканала Telesur.

Ранее Родригес заявила, что власти Венесуэлы не знают местоположение президента страны Николаса Мадуро, и потребовала от США предоставить доказательства того, что он жив. Согласно конституции Венесуэлы, в случае отсутствия главы государства его полномочия переходят к исполнительному вице-президенту.