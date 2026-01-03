США предъявили Мадуро и его жене обвинения в "наркотерроризме"
ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что захваченный в ходе спецоперации президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед судом Нью-Йорка. Об этом она заявила в X.
"Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов", - написала она.