Молния

США предъявили Мадуро и его жене обвинения в "наркотерроризме"

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди отметила, что президенту Венесуэлы "инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой © REUTERS/ Carlos Jasso

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что захваченный в ходе спецоперации президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед судом Нью-Йорка. Об этом она заявила в X.

"Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов", - написала она.