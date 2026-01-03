Власти Венесуэлы не знают местоположение Мадуро

В республике требуют от США показать, что лидер страны жив, заявила исполнительный вице-президент Делси Родригес

© Anadolu via Reuters Connect

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы не располагают информацией о местонахождении президента страны Николаса Мадуро и требуют от США показать, что он жив. Об этом заявила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес, которой по конституции перейдет власть в случае отсутствия главы государств.

"Нам неизвестно местонахождение президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес. Мы требуем от правительства президента [США] Дональда Трампа немедленного подтверждения того, что президент Мадуро и первая леди живы", - сказала она в эфире телеканала Telesur.