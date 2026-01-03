ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Удары по Венесуэле и захват Мадуро. Заявления Трампа

США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле, сообщил американский президент
Редакция сайта ТАСС
09:52

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп рассказал о тщательно спланированной операции в Венесуэле с участием большого числа военных, в ходе которой, по его словам, были нанесены удары по объектам страны, а лидер республики Николас Мадуро захвачен.

ТАСС собрал главное из заявления.

  • США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле, заявил американский президент.
  • Трамп утверждает, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны вместе со своей женой.
  • По его словам, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных.
  • Президент США заявил, что планирует провести во Флориде пресс-конференцию об операции в Венесуэле в 11:00 (19:00 мск).

Об атаке

  • 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав действия Вашингтона военной агрессией.
  • В Венесуэле введено чрезвычайное положение, армия страны готовится к защите ее суверенитета.
 
СШАВенесуэлаТрамп, Дональд