Удары по Венесуэле и захват Мадуро. Заявления Трампа
Редакция сайта ТАСС
09:52
Президент США Дональд Трамп рассказал о тщательно спланированной операции в Венесуэле с участием большого числа военных, в ходе которой, по его словам, были нанесены удары по объектам страны, а лидер республики Николас Мадуро захвачен.
ТАСС собрал главное из заявления.
- США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле, заявил американский президент.
- Трамп утверждает, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны вместе со своей женой.
- По его словам, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных.
- Президент США заявил, что планирует провести во Флориде пресс-конференцию об операции в Венесуэле в 11:00 (19:00 мск).
Об атаке
- 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав действия Вашингтона военной агрессией.
- В Венесуэле введено чрезвычайное положение, армия страны готовится к защите ее суверенитета.