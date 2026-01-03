Статья

Удары по Венесуэле и захват Мадуро. Заявления Трампа

США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле, сообщил американский президент

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп рассказал о тщательно спланированной операции в Венесуэле с участием большого числа военных, в ходе которой, по его словам, были нанесены удары по объектам страны, а лидер республики Николас Мадуро захвачен.

ТАСС собрал главное из заявления.

США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле, заявил американский президент.

Трамп утверждает, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны вместе со своей женой.

По его словам, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных.

Президент США заявил, что планирует провести во Флориде пресс-конференцию об операции в Венесуэле в 11:00 (19:00 мск).

Об атаке