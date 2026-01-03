Трамп проведет пресс-конференцию об операции в Венесуэле в 19:00 мск

Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США, заявил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести во Флориде пресс-конференцию об операции в Венесуэле в 11:00 (19:00 мск). Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже. Сегодня в 11:00 в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция", - указал он.

В настоящее время Трамп находится во Флориде, куда он уехал на рождественские каникулы. Ожидается, что он вернется в Вашингтон в воскресенье.