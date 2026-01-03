Эксперт Фролов: удары по Венесуэле могут вызвать скачок цен на нефть

Главредактор "ИнфоТЭК" при этом объяснил, что республика лишь номинально обладает крупнейшими запасами нефти, поскольку этот показатель не конвертируется в реальные объемы добычи из-за высокой себестоимости и санкционного давления

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Военная операция США против Венесуэлы может спровоцировать краткосрочный рост цен на нефть до $70-80 за баррель. Такое мнение выразил ТАСС главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

Стоимость фьючерса нефти сорта Brent с поставкой в марте составляла $60,8 за баррель на момент закрытия торгов 1 января на лондонской бирже ICE.

"Нефтяной рынок в моменте может отреагировать остро - котировки резко поднимутся. Но столь же быстро можно ожидать спад, так как в реальном выражении венесуэльская добыча оказывает незначительное влияние на мировые показатели предложения", - сказал он.

"Если мировые агентства вдруг заговорят, что конкретно без Венесуэлы мировой рынок нефти стабилизируется и обещанного мировыми агентствами избытка предложения не будет, то котировки могут вернуться в диапазон $70-80 за баррель. Однако, этот эффект будет связан исключительно со словесными интервенциями", - добавил эксперт.

Фролов объяснил, что Венесуэла лишь номинально обладает крупнейшими запасами нефти, поскольку этот показатель не конвертируется в реальные объемы добычи из-за высокой себестоимости и санкционного давления.

По словам эксперта, санкции повлияли примерно на 0,5 млн баррелей суточной добычи, а высокая себестоимость за более чем десятилетний период кризисов привела к потере более 1 млн баррелей в сутки.