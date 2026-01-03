МИД Белоруссии осудил агрессию против Венесуэлы

Право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым, отметили в министерстве республики

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. МИД Белоруссии категорически осуждает агрессию против Венесуэлы и выступает в поддержку законного правительства латиноамериканской страны. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Министерство иностранных дел Республики Беларусь категорически осуждает вооруженную агрессию, совершенную 3 января 2026 года против суверенного государства Венесуэла, и рассматривает ее как прямую угрозу международному миру и безопасности. Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира", - отметили в МИД.

Там также подчеркнули, что право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым, "никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы". В ведомстве также сообщили, что дипломатическая миссия Белоруссии в Каракасе работает в штатном режиме, ее персонал в безопасности. Кроме того, ведется работа по мониторингу ситуации с белорусскими гражданами, информация о серьезных происшествиях с ними не поступала.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что лидер страны Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы. Она напомнила, что про последствия таких действий глава государства говорил недавно в интервью американским журналистам. В частности, о том, что "это будет второй Вьетнам", и американцам он не нужен.