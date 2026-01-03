Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро

Президент Венесуэлы предстанет перед судом за уголовные преступления, сообщил сенатор Майк Ли

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © Alfredo Lasry R/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли, что нанесение американскими вооруженными силами ударов по различным объектам в Венесуэле было операцией прикрытия для тех, кто осуществлял задержание венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сенатор сообщил в X.

"Только что разговаривал по телефону с госсекретарем Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован представителями США для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах, и что боевые действия, которые мы видели сегодня вечером, были предприняты для защиты и охраны тех, кто исполнял ордер на арест", - написал он.

Госсекретарь США проинформировал, что Мадуро предстанет перед судом за уголовные преступления, сообщил сенатор Майк Ли. Он также отметил, что Рубио не ожидает дальнейших действий США в Венесуэле после задержания Мадуро.