Глава Евросовета Кошта выступил за "мирную передачу власти в Венесуэле"

Он также призвал к действиям "в рамках международных норм"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Глава Евросовета Антониу Кошта выступил за так называемую мирную передачу власти в Венесуэле и призвал к действиям "в рамках международных норм" после похищения американскими военными президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Кошты заявлении.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Евросоюз призывает к деэскалации и разрешению ситуации в полном соответствии с международными нормами", - указал глава Евросовета. Сообщество "поддержит мирную и инклюзивную передачу власти в Венесуэле", добавил он.