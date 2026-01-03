МИД Венесуэлы: Мадуро подписал указ о введении ЧП в связи с атакой США

Правительство Боливарианской Республики также заявило, что вооруженные силы страны "развернуты для обеспечения суверенитета и мира"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро © Alfredo Lasry R/ Getty Images

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране из-за военной агрессии США. Об этом говорится в заявлении правительства Боливарианской Республики, которое опубликовал глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

"Президент Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе и распорядился о его реализации. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии", - говорится в тексте.

Правительство Венесуэлы также заявило, что вооруженные силы страны "развернуты для обеспечения суверенитета и мира". "В строгом соответствии с 51-й статьей Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на осуществление законной самообороны для защиты своего народа, своей территории и своей независимости", - подчеркивается в заявлении.