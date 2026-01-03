ТАСС: воздушное пространство Венесуэлы пока не закрывалось
Редакция сайта ТАСС
08:07
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Воздушное пространство Венесуэлы пока не закрывалось для полетов в связи с атакой США на гражданские и военные объекты в Каракасе. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.
"Пока данных о закрытии или каких-то ограничениях в соответствующем районе полетной информации от диспетчерской службы, отвечающей за воздушный трафик над страной, не поступало", - сказал собеседник агентства.