ТАСС: воздушное пространство Венесуэлы пока не закрывалось

США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Воздушное пространство Венесуэлы пока не закрывалось для полетов в связи с атакой США на гражданские и военные объекты в Каракасе. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"Пока данных о закрытии или каких-то ограничениях в соответствующем районе полетной информации от диспетчерской службы, отвечающей за воздушный трафик над страной, не поступало", - сказал собеседник агентства.