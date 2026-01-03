WSJ: направлявшийся в Венесуэлу танкер с нефтью сменил курс после ударов США

По данным газеты, речь идет о судне Thousand Sunny

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Нефтяной танкер, направлявшийся в Венесуэлу, сменил свой курс после нанесения Соединенными Штатами ударов по Боливарианской Республике, сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, речь идет о судне Thousand Sunny, который после американской атаки на Венесуэлу поменял курс на Нигерию.

Еще четыре танкера, направлявшихся в Боливарианскую Республику, встали на якорь.