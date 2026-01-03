На ЗАЭС заявили о готовности персонала к потере внешнего энергоснабжения

Дизель-генераторы находятся на дежурстве и в любой момент готовы обеспечить питание станции, если это потребуется, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Персонал Запорожской АЭС всегда готов к потере станцией полного или частичного внешнего энергоснабжения. Дизель-генераторы на дежурстве, заявила ТАСС директор по коммуникациям атомного объекта Евгения Яшина.

"Персонал ЗАЭС всегда готов к потере полного или частичного внешнего энергоснабжения. Дизель-генераторы находятся на дежурстве и в любой момент готовы обеспечить питание станции, если это потребуется", - сказала Яшина.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что действием защиты отключена одна из двух линий энергоснабжения "Ферросплавная-1". Собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. На ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений. Там напомнили, что все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов".