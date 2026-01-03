Chevron продолжает работать в Венесуэле в соответствии с законом

Компания в августе планировала возобновить ограниченные поставки нефти из Венесуэлы в США после разрешения со стороны Вашингтона продолжить операции в этой стране

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Американская нефтегазовая компания Chevron продолжает свою работу в Венесуэле в соответствии со всеми действующими законами на фоне военной операции США в стране. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе корпорации.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Chevron по-прежнему заботится о безопасности и благополучии наших сотрудников, а также о сохранности наших активов. Мы продолжаем работать в полном соответствии со всеми действующими законами и нормативными актами", - сказали в компании.

Chevron в августе планировала возобновить ограниченные поставки нефти из Венесуэлы в США после разрешения со стороны Вашингтона продолжить операции в этой стране. По словам главы компании Майка Вирта, нефть из Венесуэлы очень востребована и ценна для нефтеперерабатывающих заводов США на побережье Мексиканского залива, которые были специально созданы для переработки таких тяжелых сортов.

Власти США в конце ноября 2022 года разрешили американской компании Chevron добывать нефть в республике и поставлять ее в США, несмотря на санкции в отношении Каракаса. Соответствующая лицензия несколько раз продлевалась управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.