Дмитриев отметил, что Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул лидерство Венесуэлы в объеме нефтяных запасов.

"В Венесуэле находятся крупнейшие в мире доказанные запасы нефти (около 20% мировых) - примерно в 7 раз больше, чем у США", - написал он в X.

Дмитриев отметил, что американские санкции удерживают добычу на уровне около 700 тыс. баррелей в сутки при потенциале около 3 млн.

По его словам, если сложить добычу США и Венесуэлы, то она составит пятую часть мирового предложения, что практически в два раза больше, чем в Саудовской Аравии.

Далее он привел в пример шкалу ресурса Statista, по данным которой Венесуэла, предположительно, имеет запасы в количестве 303 млрд баррелей нефти и занимает первое место.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.