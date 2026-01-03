В аэропорту Жуковском ввели временные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Жуковский. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ространснадзор держит на контроле задержки рейсов в аэропортах Московского авиаузла, сообщили в Telegram-канале пресс-службы ведомства. В зоне особого внимания находится соблюдение прав пассажиров и требований федеральных авиационных правил при возникновении задержек в расписании полетов. Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Внуково.

С начала суток мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 19 сбитых БПЛА, летевших на Москву.