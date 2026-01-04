Инвестор Шостак: резкого роста цен на нефть из-за операции в Венесуэле не будет

В краткосрочной перспективе цены могут незначительно вырасти, отметил эксперт

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Операция США в Венесуэле приведет к умеренному росту цен на нефть в краткосрочной перспективе, однако резких скачков цен ждать не стоит. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"В краткосрочной перспективе, вероятно, мы увидим умеренный рост цен на нефть в связи с тем, что практически все поставки нефти из Венесуэлы фактически прервутся хотя бы на время, - сказал он. - Однако ввиду крайне незначительной текущей доли венесуэльской добычи, составляющей менее 1% [от общемировой], и уже заложенных рынком ожиданий, не стоит ожидать резких скачков цен. Скорее всего, мы увидим повторение "иранского" сценария прошлого года, когда реакция рынка на американские бомбардировки, была весьма сдержанной".

Шостак добавил, что, вероятно, рост цен может ощутимо сказаться на американской отрасли грузоперевозок, а также на авиационном секторе, так как венесуэльская нефть в числе прочего используется для получения дизельного топлива и авиационного керосина.

Американский инвестор также отметил, что на российский рынок нефтяных поставок ситуация в Венесуэле практически не повлияет, так как "российские экспортные поставки развиваются по своей, отдельной повестке и зависят от азиатских импортеров, чьи текущие закупочные возможности определяются емкостями их внутреннего потребительского рынка, а также ограничениями, наложенными вторичными западными санкциями".