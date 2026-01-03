Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле
Редакция сайта ТАСС
15:52
Военная операция США в Венесуэле, в результате которой из страны был вывезен ее лидер Николас Мадуро, в целом вызвала осуждение мирового сообщества.
В заявлениях лидеров и внешнеполитических ведомств ряда стран акция Вашингтона характеризуется как агрессия и попытка смены власти в стране, которые чреваты непредсказуемыми последствиями для всего мира.
ТАСС собрал мировую реакцию на произошедшее.
Россия
- Ситуация в Венесуэле показала, что "любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного", заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
- Как подчеркнул Медведев, речь идет о "жесткой военной операции в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам" и "захвате спецназом легально избранного президента с женой".
- Акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение, говорится в заявлении МИД РФ: "Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости".
- В МИД подчеркнули, что "предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николаса Мадуро с женой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны".
- "Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права", полагают в российском дипломатическом ведомстве.
- Удары США по Венесуэле являются "прямой военной агрессией с попыткой госпереворота при внешнем вмешательстве", заявил глава комитета по международным делам Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
- Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также осудил удары США по Венесуэле и назвал их "вероломной агрессией".
Латинская Америка
- Лидеры стран Карибского сообщества провели заседание после ударов США по Венесуэле и заявили, что ситуация "вызывает серьезную озабоченность в регионе и может иметь последствия для соседних стран".
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с критикой ударов США по Венесуэле, назвал происходящее пересечением "красной линии" и "чрезвычайно опасным прецедентом для всего международного сообщества".
- Президент Чили Габриэль Борич заявил, что его страна осуждает удары США по Венесуэле, и призвал к поиску "мирного решения серьезного кризиса, охватившего страну".
- Правительство Мексики осудило военные действия, предпринятые США, указав, что это "является явным нарушением статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций".
- Президент Кубы Мигель Диас-Канель потребовал срочной реакции международного сообщества в ответ на "преступное нападение" США на Венесуэлу, назвав его "государственным терроризмом против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки".
Ближнее зарубежье
- МИД Белоруссии осудил агрессию против Венесуэлы и выступило в поддержку законного правительства латиноамериканской страны.
- В свою очередь пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что лидер страны Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы.
- Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе телефонного разговора с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто выразил поддержку правительству латиноамериканской страны.
- МИД Южной Осетии в свою очередь назвал удары по гражданским и военным объектам Венесуэлы Вооруженными силами США грубейшим нарушением Устава ООН, призвав международные организации принять шаги по недопущению эскалации и скорейшему разрешению ситуации дипломатическим путем.
Европа
- Евросоюз призывает к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы и придерживается мнения, что президент республики Николас Мадуро "не имел достаточной легитимности". Об этом написала в X глава евродипломатии Кая Каллас после беседы с госсекретарем США Марко Рубио.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен присоединилась к поддержке "мирной передачи власти в Венесуэле" якобы на основании международных норм после похищения военными США президента страны Николаса Мадуро. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в X.
- Власти Швейцарии в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы призвали администрацию США "к деэскалации, сдержанности и соблюдению международного права, включая запрет на применение силы и принцип уважения территориальной целостности".
- В свою очередь председатель правительства Испании Педро Санчес призвал к деэскалации и ответственному поведению.
- Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер осудил атаку США на Венесуэлу, назвав ее "серьезным нарушением запрета на применение насилия, зафиксированного в Уставе ООН".