Осуждение агрессии и глобальные последствия. Мировая реакция на операцию США в Венесуэле

В заявлениях лидеров и внешнеполитических ведомств некоторых стран акция Вашингтона характеризуется как агрессия и попытка смены власти в стране, которые чреваты непредсказуемыми последствиями для всего мира

Редакция сайта ТАСС

© Jesus Vargas/ Getty Images

Военная операция США в Венесуэле, в результате которой из страны был вывезен ее лидер Николас Мадуро, в целом вызвала осуждение мирового сообщества.

В заявлениях лидеров и внешнеполитических ведомств ряда стран акция Вашингтона характеризуется как агрессия и попытка смены власти в стране, которые чреваты непредсказуемыми последствиями для всего мира.

ТАСС собрал мировую реакцию на произошедшее.

Россия

Ситуация в Венесуэле показала, что "любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного", заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул Медведев, речь идет о "жесткой военной операции в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам" и "захвате спецназом легально избранного президента с женой".

Акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение, говорится в заявлении МИД РФ: "Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости".

В МИД подчеркнули, что "предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николаса Мадуро с женой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны".

"Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права", полагают в российском дипломатическом ведомстве.

Удары США по Венесуэле являются "прямой военной агрессией с попыткой госпереворота при внешнем вмешательстве", заявил глава комитета по международным делам Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также осудил удары США по Венесуэле и назвал их "вероломной агрессией".

Латинская Америка

Лидеры стран Карибского сообщества провели заседание после ударов США по Венесуэле и заявили, что ситуация "вызывает серьезную озабоченность в регионе и может иметь последствия для соседних стран".

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с критикой ударов США по Венесуэле, назвал происходящее пересечением "красной линии" и "чрезвычайно опасным прецедентом для всего международного сообщества".

Президент Чили Габриэль Борич заявил, что его страна осуждает удары США по Венесуэле, и призвал к поиску "мирного решения серьезного кризиса, охватившего страну".

Правительство Мексики осудило военные действия, предпринятые США, указав, что это "является явным нарушением статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель потребовал срочной реакции международного сообщества в ответ на "преступное нападение" США на Венесуэлу, назвав его "государственным терроризмом против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки".

Ближнее зарубежье

МИД Белоруссии осудил агрессию против Венесуэлы и выступило в поддержку законного правительства латиноамериканской страны.

В свою очередь пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что лидер страны Александр Лукашенко категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе телефонного разговора с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто выразил поддержку правительству латиноамериканской страны.

МИД Южной Осетии в свою очередь назвал удары по гражданским и военным объектам Венесуэлы Вооруженными силами США грубейшим нарушением Устава ООН, призвав международные организации принять шаги по недопущению эскалации и скорейшему разрешению ситуации дипломатическим путем.

Европа