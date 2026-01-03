В МИД РФ осудили акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы

В министерстве подчеркнули, что в складывающейся ситуации "важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога"

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Утром 3 января США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы, что вызывает глубокую озабоченность и осуждение, указали в дипведомстве. В министерстве назвали несостоятельными предлоги, приводящиеся в обоснование этих действий. "Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости", - сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что в складывающейся ситуации "важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации" и настроиться на поиск выхода из положения с помощью диалога. В МИД отметили, что РФ готова поддержать в этом стороны.

"Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне, - говорится в заявлении. - Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН".

В дипведомстве информировали, что посольство России в Каракасе "функционирует в штатном режиме с учетом обстановки, поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы". "В настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет", - уточнили в МИД.