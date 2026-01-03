Испания готова посодействовать мирному решению кризиса вокруг Венесуэлы

В МИД страны уточнили, что следят за развитием событий в Венесуэле в координации с партнерами по ЕС и другими странами региона

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 3 января. /ТАСС/. Правительство Испании призвало к деэскалации ситуации в Венесуэле и заявило о готовности посодействовать мирному урегулированию нынешнего кризиса. Об этом говорится в пресс-релизе МИД королевства.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Испания призывает к деэскалации и сдержанности, а также к тому, чтобы все действия осуществлялись в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН, - отметили в ведомстве. - В этой связи Испания готова предложить свои добрые услуги для достижения мирного и переговорного решения нынешнего кризиса".

В МИД уточнили, что следят за развитием событий в Венесуэле в координации с партнерами по ЕС и другими странами региона. В министерстве подчеркнули, что с сотрудниками посольства и консульства Испании в Каракасе и членами их семей все в порядке.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, венесуэльский лидер Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.