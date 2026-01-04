Инвестор Шостак: восстановление нефтедобычи в Венесуэле может занять 10 лет

За это время страна может выйти на уровень добычи ресурсов 2013 года

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Восстановление нефтедобывающей промышленности Венесуэлы до уровня начала правления президента страны Николаса Мадуро в 2013 году, даже при условии полного контроля США над венесуэльской PDVSA, обойдется в десятки миллиардов долларов и может занять до 10 лет. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Он указал, что под влиянием санкций и сокращения экспорта венесуэльской нефти в США ее добыча в стране сократилась с 2,4 млн до 1 млн баррелей в день. "Даже при полном контроле США над венесуэльской государственной нефтяной монополией - компанией PDSVA - восстановление добычи может занять до десяти лет и будет крайне дорогостоящим, по разным оценкам от $60-70 млрд", - сказал инвестор.

Шостак отметил, что несмотря на сложность и дороговизну задач, найдутся компании, готовые участвовать в этом процессе, в частности одной из них может стать Chevron. PDVSA, полагает инвестор, будет реорганизована, доли в ней будут предоставлены американским компаниям. После этого стоит ожидать разработку плана возрождения нефтедобычи в Венесуэле, по которому американские компании получат гранты на возмещение части расходов по линии экспортно-импортного банка США (EXIM Bank) и от американского Минэнерго.