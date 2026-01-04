Роскачество фиксировало нарушения менее чем в 20% исследованных товаров за 2025 год

Глава организации Максим Протасов отметил, что за год организация углубилась в исследование товаров на маркетплейсах, в том числе детских, и тех категорий, где есть правовые пробелы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Нарушения обязательных требований в 2025 году фиксировались менее чем в 20% исследованных Роскачеством товаров. Это меньше по сравнению с предыдущим периодом, сообщил в интервью ТАСС руководитель организации Максим Протасов.

"За 2025 год мы исследовали более 1,2 тыс. продовольственных и непродовольственных товаров. На сегодня государственным Знаком качества маркировано уже 258 товаров - это лучшие образцы, которым можно доверять. Важный показатель: нарушения обязательных требований в этом году мы зафиксировали менее чем в 20% исследованных товаров. Это меньше по сравнению с предыдущим периодом", - рассказал он.

Также глава Роскачества отметил, что за год организация углубилась в исследование товаров на маркетплейсах, в том числе детских, и тех категорий, где есть правовые пробелы, например спортивное питание.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 12 января в 09:00 мск.