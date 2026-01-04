В аэропорту Казани задерживается вылет и прилет 10 рейсов

Вылет самолета из Казани в Стамбул отменен

КАЗАНЬ, 4 января. /ТАСС/. Задержки более 10 рейсов на прилет и вылет отмечаются в аэропорту Казани, следует из онлайн-табло.

Вылет четырех рейсов из Казани в Ереван, Ташкент, Сочи и Санкт-Петербург задержан. Время ожидания составляет от 1 часа 20 минут для рейса авиакомпании Red Wings в Ереван до пяти часов для рейса авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург. Вылет самолета из Казани в Стамбул отменен.

На прилет в Казань задерживаются шесть рейсов - из Бишкека, Оренбурга, Москвы и трех бортов из Санкт-Петербурга. Время ожидания составит от 30 минут до 3 часов 45 минут для рейса авиакомпании Nordwind из Бишкека.

Ранее в Telegram-канале аэропорта Казани сообщалось о том, что четыре борта, следовавшие в Казань, ушла на запасные аэродромы из-за ветра с порывами до 20 м/с и осадками с видимостью менее 100 м. Пассажирам вылетающих рейсов рекомендовано перед выездом в аэропорт уточнять информацию о рейсе.

Надзорные ведомства контролируют ситуацию в аэропорту Казани. Территориальное управление Ространснадзора по ПФО сообщило в Мах о проведении профилактических и контрольных мероприятий для соблюдения прав пассажиров, предоставления им необходимых услуг. "Установлено, что причинами задержек рейсов являются неблагоприятные метеоусловия, что является достаточным основанием для переноса срока вылета рейса", - подчеркнули в ведомстве.