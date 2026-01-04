Ближайший рейс из Москвы в Каракас запланирован к вылету

Регистрация на рейс начнется в 6:00 мск

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Рейс венесуэльской авиакомпании Conviasa из Москвы в Каракас, запланированный на 5 января, на данный момент запланирован к вылету. Это следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

По информации на онлайн-табло, рейс V0771 с вылетом 5 января должен проследовать по маршруту из Внуково в Каракас с вылетом в 11:00 мск. Регистрация на рейс начнется в 6:00 мск.

При этом 3 января статус рейса значился "отменен".

Как сообщал ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах столичного региона, авиарейс из Москвы в Каракас, планировавшийся на понедельник и затем отмененный, может быть выполнен.

Ранее сегодня сообщалось, что Международный аэропорт Каракаса имени Симона Боливара начал принимать и отправлять самолеты, в том числе пассажирские.

3 января США атаковали объекты в Каракасе. В Венесуэле введено ЧП. Президент Николас Мадуро с женой вывезены в США.