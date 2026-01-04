Эксперт Кабрас: США хотят контролировать рынок нефти для поддержки доллара

По мнению бывшего итальянского парламентария, теперь Иран оказался перед угрозой

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Операция США в Венесуэле указывает на попытки Вашингтона установить контроль над мировым рынком нефти. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал бывший итальянский парламентарий, ответственный за внешнюю политику партии "Суверенная и народная демократия" Пино Кабрас.

"В этой операции есть очевидные сигналы покушения на запасы нефти - и не только Венесуэлы, но и Ирана. США необходимо установить контроль над мировой торговлей нефтью, поскольку это составляет базу устойчивости доллара. И в этом контексте используется предлог защиты прав человека или такие предлоги, как наркоторговля, которая ничем не подтверждена, но это используется, чтобы оправдать логику грабежа и гангстерские подходы в международных отношениях - не имеет больше значения международное право, но только применение силы", - сказал собеседник агентства.

Он считает, что перед угрозой теперь оказался Иран.

Политик не считает, что венесуэльский трек связан с украинским. "Жесткая позиция в отношении России на фоне украинского вопроса обходилась слишком дорого США, поддержка Украины стоила слишком дорого, поэтому эти траты США переложили на Европу. США уже извлекли свою выгоду [из украинского конфликта] - из отделения европейской экономики от российской. Экономические интересы Европы и России взаимно дополнялись и вели к обоюдному процветанию", - отметил он.