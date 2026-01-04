Ирак опроверг данные о снижении энергоснабжения из-за отсутствия иранского газа

Минэнерго Ирака уточнило, что около 70% электроэнергии в стране производится из местного топлива

РАБАТ, 4 января. /ТАСС/. Иракские власти опровергли информацию о том, что в стране якобы будет снижен уровень подачи электроэнергии по причине прекращения импорта газа из соседнего Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства электроэнергетики Ирака.

"Появившиеся в социальных сетях заявления, которые приписываются министру электроэнергетики Зияду Али Фаделю, о якобы предстоящем сокращении подачи электроэнергии на один час каждый день из-за перебоев с поставками иранского газа, являются ложными и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В связи с этим Минэнерго Ирака указало, что "около 70% электроэнергии в стране производится из местного топлива".

23 декабря власти в Багдаде объявили, что Иран полностью прекратил поставки газа в Ирак, объяснив это сложившимися чрезвычайными обстоятельствами. Спустя два дня иракское Минэнерго сообщило, что иранская сторона назвала похолодание в зимний период времени и технические неполадки основными причинами полного прекращения поставок газа в соседнюю страну. Тогда же представитель Министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Муса сообщил, что из-за остановки иранского экспорта сырья "Ирак потерял от 4 тысяч до 4,5 тысячи киловатт электроэнергии". Он уточнил, что в настоящее время на местных станциях общая выработка составляет около 17 тысяч киловатт, а ситуация с производством и распределением электроэнергии "находится под контролем".

Вашингтон ранее неоднократно отказывал Багдаду в продлении разрешения на импорт Ираком электроэнергии из Ирана, который находится под американскими санкциями. При этом иракское правительство заявляло, что у страны пока "нет альтернативы импорту газа из Ирана", за счет которого в настоящее время вырабатывается около трети электричества, потребляемого в арабской республике. В октябре премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил, что страна намерена выйти на уровень полного самообеспечения природным газом в 2028 году.