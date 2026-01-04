Telegraph: Shell готовится вернуться в Венесуэлу после свержения Мадуро

Компания заинтересована в разработке газового месторождения Dragon

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Британские нефтегазовые компании Shell и BP могут вернуться к работе в Венесуэле после американской операции по свержению президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщила в воскресенье газета The Daily Telegraph.

По ее информации, Shell заинтересована в разработке газового месторождения Dragon в Карибском море, запасы которого оцениваются в 120 млрд кубических метров газа. Предполагается, что проект будет ежегодно приносить прибыль в размере $500 млн в течение 30 лет. Отмечается, что ранее реализация проекта была приостановлена из-за споров с американскими властями о выдаче лицензии для Shell, однако в новых политических реалиях ситуация может измениться.

Согласно изданию, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в первую очередь хочет, чтобы американские компании занялись воссозданием нефтегазовой промышленности Венесуэлы, Shell также могут подключить к проектам в республике. The Daily Telegraph указала, что для этого британскому энергетическому гиганту, вероятно, потребуется создать совместные предприятия с американскими фирмами.

"Главными победителями станут крупные американские компании, в особенности Chevron, которая уже активна в Венесуэле. Европейские крупные компании не допустят к самым вкусным сделкам, однако их пригласят позднее, поскольку американские компании захотят совместных предприятий для распределения рисков. Такие компании, как Shell и BP, будут первым выбором", - заявила аналитик британского инвестиционного банка Panmure Liberum Эшли Келти.

The Daily Telegraph добавила, что BP также может заинтересоваться возобновлением деятельности в Венесуэле. В 2024 году компания получила лицензию на разработку газового месторождения Manakin-Cocuina, однако администрация Трампа отозвала разрешение в апреле прошлого года. С тех пор BP лоббировала восстановление лицензии.