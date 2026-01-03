Статья

Захват "диктатора" под покровом ночи. Трамп о ситуации в Венесуэле

Президент США выступил перед прессой в Мар-а-Лаго в Палм-Бич

Президент США Дональд Трамп выступил перед прессой в Мар-а-Лаго в Палм-Бич после сообщений о проведении операции в Венесуэле. Он рассказал о захвате президента Николаса Мадуро и его жены, а также о действиях американских войск в столице страны и планах на переходный период управления Каракасом.

Об ударах ВС США

Операция ВС США была проведена в центре столицы Венесуэлы, сообщил Трамп.

По его словам, целью операции США в Венесуэле был захват Мадуро.

Среди военнослужащих Соединенных Штатов нет погибших в результате операции в Венесуэле, заявил Трамп, не уточнив, имеются ли раненые. "Ни один американский военнослужащий не погиб, и ни одна единица американской техники не была потеряна".

Соединенные Штаты осуществили диверсию с отключением Каракаса от электроснабжения во время американской операции в столице Венесуэлы. "Было темно, свет в Каракасе был в основном отключен, благодаря определенным компетенциям, которые у нас есть".

В ходе атаки венесуэльские вооруженные силы "были оставлены беззащитными".

США задействовали в операции против Венесуэлы 150 самолетов.

Он пояснил, что в операции были задействованы, в частности, истребители F-35, F-22, F-18, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2, бомбардировщики B-1 Lancer.

Вашингтон готов ко второй, гораздо более мощной волне вторжения в Венесуэлу, но считает, что она, видимо, не понадобится.

Трамп заявил, что Венесуэла размещала на своей территории иностранные силы и покупала за рубежом наступательные системы вооружений, которые угрожали американским интересам в этом регионе.

Президент США повторил в связи с операцией США в Венесуэле, что оставляет в силе свои предупреждения в адрес лидера Колумбии Густаво Петро.

О захвате Мадуро

Операция по захвату Мадуро и его жены разрабатывалась несколько месяцев.

По словам Трампа, президент Венесуэлы "был захвачен под покровом ночи".

Американский лидер назвал Мадуро "диктатором".

Власти США предадут венесуэльского лидера американскому суду. "Мадуро и его жена вскоре встретятся с американским правосудием во всей его мощи и предстанут перед судом на американской земле".

Мадуро в конечном счете доставят в Нью-Йорк. Американский лидер добавил, что после этого будет принято решение, передавать президента Венесуэлы и его жену суду в Нью-Йорке или проводить судебный процесс в Майами.

Об управлении Венесуэлой

Американский лидер сообщил, что США берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность. "Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий".

Трамп выступил с утверждением, что США стремятся не допустить возникновения ситуации, при которой "кто-то еще вмешается", и в Венесуэле "будет та же ситуация, что и в последние многие годы".

Соединенные Штаты останутся в Венесуэле столько, сколько потребуется для обеспечения "надлежащего перехода" к новой власти в Каракасе.

Вашингтон будет добиваться того, чтобы его доминирование в Западном полушарии больше никогда не ставилось под сомнение.

По его словам, "в течение десятилетий другие администрации США игнорировали или даже усиливали опасения в сфере безопасности в Западном полушарии", а его команда "очень решительно восстанавливает американскую мощь".

США намерены управлять Венесуэлой "с группой", заявил Трамп, не поясняя, кого имеет в виду.

Вашингтон не опасается перспективы размещения своих войск в Венесуэле, если потребуется. "Наши военные были там прошлой ночью, и это было на очень высоком уровне".

Американские военные останутся на своих позициях в Карибском бассейне пока все требования Соединенных Штатов не будут удовлетворены.

О властях Венесуэлы и кандидатах на пост президента

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, заявил Трамп, утверждая, что Каракас готов к сотрудничеству с Вашингтоном. "У нее состоялся длительный разговор с Марко, и она сказала: "Мы сделаем все, что вам нужно".

Американский лидер усомнился, что новым лидером Венесуэлы станет оппозиционер Мария Корина Мачадо, заявил, что США с ней не контактировали.

О нефтяной отрасли

Одностороннее эмбарго США на экспорт нефти из Венесуэлы остается в силе.

По его словам, нефтяная отрасль Венесуэлы "уже долгое время пребывала в упадке" и "не добывала практически ничего в сравнении с тем, что она могла добывать".

Венесуэла в одностороннем порядке забрала нефть у США и продавала ее, заявил Трамп.

Президент США также утверждал, что "нефтяная индустрия Венесуэлы была выстроена за счет таланта, упорства и навыков" американцев.

США добьются от Венесуэлы компенсации для американских нефтяных компаний.

Американские компании намерены вложить миллиарды долларов в развитие нефтяной отрасли Венесуэлы. "Наши очень большие, самые большие в мире американские нефтяные компании потратят миллиарды долларов, восстановят разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут зарабатывать деньги для страны".

О контактах с РФ