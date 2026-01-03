Трамп утверждает, что Венесуэла в одностороннем порядке забрала нефть у США

Президент Соединенных Штатов также заявил, что нефтяная индустрия республики была выстроена "за счет таланта" американцев

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Венесуэла в одностороннем порядке забрала нефть у США и продавала ее, утверждает американский лидер Дональд Трамп.

"Венесуэла в одностороннем порядке захватила и продавала американскую нефть, американские активы и американские платформы, что обошлось нам в миллиарды и миллиарды долларов. Они делали это давно, но никогда у нас не было президента, который бы что-то с этим делал", - сказал он на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Трамп также утверждал, что "нефтяная индустрия Венесуэлы была выстроена за счет таланта, упорства и навыков" американцев. "Огромная нефтяная инфраструктура была отнята, словно мы были младенцами", - заявил он.