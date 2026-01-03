Трамп: вице-президент Венесуэлы заявила о готовности к сотрудничеству с США
Редакция сайта ТАСС
17:29
обновлено 18:05
ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио и заявила о готовности Каракаса к сотрудничеству с Вашингтоном. С таким утверждением выступил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
"У нее состоялся длительный разговор с Марко, и она сказала: "Мы сделаем все, что вам нужно", - заявил Трамп.