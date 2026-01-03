Пентагон: операцию по захвату Мадуро и его жены разрабатывали несколько месяцев

Миссия была скрытной и точной, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Операция по захвату Николаса Мадуро и его жены, получившая кодовое название "Абсолютная решимость" (Operation Absolute Resolve), разрабатывалась на протяжении нескольких месяцев. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.

По словам высокопоставленного военачальника, миссия была "скрытной и точной", а ее проведение в темное время суток стало кульминацией длительного процесса планирования и многочисленных репетиций. Кейн подчеркнул, что межведомственная работа началась задолго до самого рейда и опиралась на десятилетия опыта интеграции сложных воздушных, наземных, космических и морских операций.