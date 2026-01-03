"Жестокая имперская агрессия" и "наглое похищение". Политики и эксперты о Венесуэле

Статья

Политики и эксперты со всего мира отреагировали на действия США в Венесуэле.

ТАСС собрал основные мнения о сложившейся ситуации.

Экс-президент Боливии Моралес назвал происходящее в Венесуэле "жестокой имперской агрессией", нарушающей суверенитет страны. Генеральный секретарь левой испанской партии "Подемос" и экс-министр по социальным правам (2021-2023) Ионе Беларра призвала разорвать отношения с Соединенными Штатами из-за их действий в регионе, она также, как и Моралес, назвала действия Вашингтона "империалистской и террористической агрессией".

Основатель левой французской партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон предположил, что целью США был захват нефтяных месторождений, а борьба с наркотрафиком была лишь предлогом. По его словам, действия Трампа были военной интервенцией "в духе прошлого века". Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо также усомнился, что сторонники движения президента США Дональда Трампа MAGA ("Сделаем Америку вновь великой" - прим. ТАСС) голосовали за возрождение доктрины Монро, на практике часто служившей оправданием вмешательства одних наций во внутренние дела других. А глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что США фактически только что осуществили недопустимую из-за священности суверенитета страны смену политической верхушки в Венесуэле.

Таиландский политолог Ром Пхирамонтри в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что "этот акт нарушает основы мирового порядка, установленного после Второй мировой войны". Действия США, по его мнению, нарушили Устав ООН. Румынский политолог Космин Гушэ написал, что какими бы ни были причины операции в Венесуэле, это наносит ущерб имиджу американского лидера. К негативной реакции на действия Вашингтона присоединились также политики и эксперты из Белоруссии, Британии, Германии, Италии, КНР, Норвегии и Турции.

В США также не все одобрили действия президента. Бывший посол в РФ (2012-2014) Майкл Макфол заявил, что нанесение ударов США по Венесуэле является ошибкой из-за угрозы ущерба репутации Вашингтона.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны. Американский лидер анонсировал пресс-конференцию, которая запланирована на 19:00 мск.