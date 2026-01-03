Филиппо усомнился, что голосовавшие за Трампа хотели возрождения доктрины Монро
Редакция сайта ТАСС
15:24
ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на фоне американских атак на Венесуэлу усомнился, что сторонники движения президента США Дональда Трампа MAGA ("Сделаем Америку вновь великой" - прим. ТАСС) голосовали за возрождение доктрины Монро.
"Возобновление действия доктрины Монро, но голосовала ли за это база сторонников MAGA?" - написал Филиппо в X.
Доктрина Монро была сформулирована в 1823 году президентом США Джеймсом Монро и на практике часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма.