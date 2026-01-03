Экс-посол США в РФ Макфол назвал ошибкой нанесение ударов США по Венесуэле

Бывший посол Соединенных Штатов заявил, что "даже в случае успеха эта война нанесет серьезный ущерб репутации Америки во всем мире"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Бывший посол США в РФ (2012-2014) Майкл Макфол заявил, что нанесение ударов США по Венесуэле является ошибкой из-за угрозы ущерба репутации Вашингтона.

"Это вторжение США в Венесуэлу является ошибкой. [Президент США Дональд] Трамп не объяснил американскому народу, какая угроза нашей безопасности была настолько серьезной, что нам пришлось вторгнуться в Венесуэлу. Даже в случае успеха эта война нанесет серьезный ущерб репутации Америки во всем мире, в то время как она и так сильно подорвана, - написал Макфол в X.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, венесуэльский лидер Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.