Трамп заявил, что целью операции США в Венесуэле был захват Мадуро

Американский лидер отметил, что президент Венесуэлы "был захвачен под покровом ночи"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly/ The White House

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Целью операции США в Венесуэле был захват президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

По версии, изложенной Трампом, США "применили силу против крепости в центре Каракаса, чтобы привлечь к правосудию" Николаса Мадуро, которого он назвал "диктатором". Президент подчеркнул, что лидер Венесуэлы "был захвачен под покровом ночи".