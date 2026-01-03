ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп заявил, что целью операции США в Венесуэле был захват Мадуро

Американский лидер отметил, что президент Венесуэлы "был захвачен под покровом ночи"
Редакция сайта ТАСС
16:41
обновлено 16:53
© ТАСС/ Ruptly/ The White House

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Целью операции США в Венесуэле был захват президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго.

По версии, изложенной Трампом, США "применили силу против крепости в центре Каракаса, чтобы привлечь к правосудию" Николаса Мадуро, которого он назвал "диктатором". Президент подчеркнул, что лидер Венесуэлы "был захвачен под покровом ночи".  

