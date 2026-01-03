Трамп не предвидит сложностей между РФ и США в связи с операцией в Венесуэле

Другим странам Соединенные Штаты будут продавать нефть, заявил американский президент

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает каких-либо трудностей во взаимоотношениях с Россией после американской военной операции в Венесуэле.

Его спросили, как минувшие события могут отразиться на отношениях США со странами, у которых есть собственные интересы в Венесуэле, в том числе с Ираном, Китаем и РФ. "Что касается КНР и России… Что ж, с РФ мы уладим все вопросы. Но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, мы будем продавать им нефть", - сказал он на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).