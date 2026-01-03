ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп: компании США вложат миллиарды долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов утверждает, что отрасль в республике долгое время пребывала в упадке
17:07

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Американские компании намерены вложить миллиарды долларов в развитие нефтяной отрасли Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго.

"Наши очень большие, самые большие в мире американские нефтяные компании потратят миллиарды долларов, восстановят разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут зарабатывать деньги для страны", - сказал президент США.

Он утверждал, что нефтяная отрасль Венесуэлы "уже долгое время пребывала в упадке" и "не добывала практически ничего в сравнении с тем, что она могла добывать". 

