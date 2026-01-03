Трамп: Мадуро доставят в Нью-Йорк в ближайшее время

Президент США заявил, что венесуэльский лидер предстанет в городе перед судом

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что похищенный венесуэльский лидер Николас Мадуро в ближайшем будущем будет доставлен в Нью-Йорк, где предстанет перед судом. Об этом он заявил на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"В конечном счете, в самом ближайшем будущем он будет доставлен в Нью-Йорк", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о точном местонахождении президента Венесуэлы.

Ранее американский лидер уточнял, что Мадуро и его жена Силия Флорес после задержания силами спецназа Delta Force были перемещены на борт американского военного корабля USS Iwo Jima.