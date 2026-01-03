Трамп: Мадуро доставят в Нью-Йорк в ближайшее время
Редакция сайта ТАСС
17:25
обновлено 17:35
ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что похищенный венесуэльский лидер Николас Мадуро в ближайшем будущем будет доставлен в Нью-Йорк, где предстанет перед судом. Об этом он заявил на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
"В конечном счете, в самом ближайшем будущем он будет доставлен в Нью-Йорк", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о точном местонахождении президента Венесуэлы.
Ранее американский лидер уточнял, что Мадуро и его жена Силия Флорес после задержания силами спецназа Delta Force были перемещены на борт американского военного корабля USS Iwo Jima.