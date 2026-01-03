ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп: США устроили массовое отключение электричества в Каракасе

Президент Соединенных Штатов заявил, что венесуэльские вооруженные силы "были оставлены беззащитными" во время атаки
Редакция сайта ТАСС
17:00

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуществили диверсию с отключением Каракаса от электроснабжения во время американской операции в столице Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Было темно, свет в Каракасе был в основном отключен, благодаря определенным компетенциям, которые у нас есть", - сказал он.

По утверждению Трампа, в ходе атаки венесуэльские вооруженные силы "были оставлены беззащитными". 

