Трамп: США устроили массовое отключение электричества в Каракасе

Президент Соединенных Штатов заявил, что венесуэльские вооруженные силы "были оставлены беззащитными" во время атаки

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуществили диверсию с отключением Каракаса от электроснабжения во время американской операции в столице Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Было темно, свет в Каракасе был в основном отключен, благодаря определенным компетенциям, которые у нас есть", - сказал он.

По утверждению Трампа, в ходе атаки венесуэльские вооруженные силы "были оставлены беззащитными".