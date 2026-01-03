Трамп заявил, что хочет несомненного доминирования США в Западном полушарии

Президент Соединенных Штатов заявил, что его команда "решительно восстанавливает американскую мощь"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация будет добиваться того, чтобы доминирующее положение США в Западном полушарии больше никогда не ставилось под сомнение. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

"В соответствии с нашей новой стратегией национальной безопасности американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение. Этого не произойдет", - сказал он.

По его словам, "в течение десятилетий другие администрации [США] игнорировали или даже усиливали опасения в сфере безопасности в Западном полушарии", а его команда "очень решительно восстанавливает американскую мощь".